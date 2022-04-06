Весна - время оценить, что же осталось от дорог и приступать к ремонту. В селе же Богослово...

Весна - время оценить, что же осталось от дорог и приступать к ремонту. В селе же Богослово Суздальского района местами даже и оценивать нечего. Куда делись дороги и почему даже свежий асфальт не выдерживает года эксплуатации? В богословских вопросах разбирался Дмитрий Горкин.Зимой бесплатный каток, весной и осенью - горные реки, летом - ямы и пыль столбом. Село Богослово Суздальского района можно назвать центром всех возможных дорожных проблем. К примеру, эта дорога соединяет две половины села и считается главной в Богослово. Причём как для пешеходов, так и водителей. Крутой уклон вкупе со льдом превращается в непреодолимое препятствие.Алексей Иванов, житель с. Богослово:- В эту гору 6 или 7 раз она пыталась въехать на шипованной резине - бесполезно! Пришлось уже в объезд, то есть я ехал вперёд - прокладывал дорогу, скорая за мной, чтобы если где-то она застрянет, просто я бы её уже на верёвке тащил.Три года назад здесь уже произошла трагедия - в огне погибли мать с ребёнком. Вместо борьбы с огнём пожарным пришлось бороться с гололёдом и они потеряли слишком много времени.Но до сих пор проблема не решена - ямы становятся только глубже, уборка снега хуже, говорят жители. Относительно свежий асфальт на центральной улице уже поплыл вместе с весенними водами. А на большинстве других улиц дорожное покрытие - это остатки еще с советских времён или глина с грязью, кое-где укреплённая щебнем самими жителям. Отдельный пункт - тротуары - их здесь нет совсем.- Люди идут в магазин, двигаться им приходится вот по этой грязи. Здесь дорога не обсыпана. Пешеходной дорожки нет.Обочина - единственный способ передвижения. По этому участку также ходят дети до остановки школьного автобуса. Кстати, освещения здесь тоже нет. Как и простейших систем водоотведения. По словам Сергея Федяева, руководителя общественного движения "Убитые дороги", новый асфальт, если вдруг найдутся деньги на его укладку, не пролежит больше года.Сергей Федяев, руководитель общественного движения "Убитые дороги":- Жители говорят, пять лет делали ремонт, но сегодня уже дорожное полотно унесло, а из-за чего? Правильно, потому что нет водоотводов. Несвоевременная уборка снега, мы наблюдаем, что там до сих пор снежные валы, - это недопустимо. Что обочина - её тоже как таковой нет - она не чистится.Суздальской администрации эти богословские проблемы известны, ремонт дорог здесь проводят каждый год. Но, по словам чиновников, всё упирается в бюджет, а иногда и желание собственников отгрызть дополнительный клочок земли.Александр Авсеенок, замглавы администрации Суздальского района:- Люди жалуются, что нет тротуаров, но люди захватывают землю. Дорога должна быть шириной не менее 15 метров, а по факту - пять-шесть. Поэтому тротуары мы планируем, где есть возможность. Планируем в этом году: улица Западная на сумму 3,5 миллиона рублей протяжённость 700 с лишним метров, улица Покровская то же самое, ремонт асфальтового покрытия. Плотина будет подлежать ремонту с оборудованием в соответствии со СНИПАМИ, и на будущий год будем планировать подъезды и отъезды к плотине.А это соседнее СНТ "50-летие Победы". Около 15 лет назад оно входило в состав Суздальского района. Затем перешло под управление областного центра. Но, несмотря на смену власти - проблемы здесь те же.Дмитрий Груздев, житель СНТ "50-летие Победы":- Отсутствие нормальной подъездной дороги. Нежелание местных чиновников поставить её на учёт и содержать, соответственно, своими силами сделать её достаточно сложно в нынешних условиях.Зато своими силами удалось сделать крытую остановку. После чего городские власти обещали организовать парковочные карманы для автобусов, говорит Дмитрий. Что же касается дорог, действовать надо жёстче, считает общественник Сергей Федяев.Сергей Федяев, руководитель общественного движения "Убитые дороги":- Естественно, мы напишем в районную администрацию Суздальского района и копию, я уж не буду скрывать - в областную прокуратуру. Под контроль. Потому что сегодня, действительно, надежда. Мы знаем, мы уже обращались в районную прокуратуру по дорогам по городу Суздалю, и видели безразличие и бездействие со стороны районной прокуратуры - поэтому будем писать в областную.Местные жители надеются, что после этого проблема все же сдвинется с мёртвой точки. Иначе остаётся рассчитывать только на себя.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”