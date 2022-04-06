Сегодня не стало Владимира Жириновского. Невосполнимой потерей его уход назвал председатель...

Сегодня не стало Владимира Жириновского. "Невосполнимой потерей" его уход назвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Владимиру Жириновскому было 75 лет. Он скончался после тяжелой болезни.Яркий и харизматичный политик, Жириновский неоднократно бывал во Владимирской области. Всегда открытый для встреч и диалога, он с удовольствием отвечал на вопросы журналистов нашего региона. Личность Жириновского настолько масштабна, что него невозможно представить историю развития всей политической системы современной России.