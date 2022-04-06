В Юрьев-польском задержали 25-летнего и 19-летнего местных жителей за кражу из гаража. В марте 2022 года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев – Польскому району поступило сообщение от 55-летнего

В Юрьев-польском задержали 25-летнего и 19-летнего местных жителей за кражу из гаража. В марте 2022 года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев – Польскому району поступило сообщение от 55-летнего местного жителя, который сообщил, что из его гаража, расположенного в черте города, похищено имущество стоимостью более 185 тысяч рублей. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции