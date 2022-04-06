Этой весной в нашем регионе на вырубках и прогалинах высадят более 16 миллионов сеянцев ели и...

Этой весной в нашем регионе на вырубках и прогалинах высадят более 16 миллионов сеянцев ели и сосны.Всего в этом году планируется провести восстановление лесов на площади в 6 гектаров, что на 11 процентов больше планового объема прошлого года. Лесовосстановление - главное направление федерального проекта "Сохранение лесов". По нему в этом году в нашей области также будут дополнены посадки прошлых лет. Так, планируется засеять дополнительные три с половиной гектара питомников. Большую часть объема посадки возьмут на себя арендаторы лесных участков.