Аграрии региона готовятся к полевым работам. И, как и много лет назад, наука и сельское хозяйство...
<a href="https://33live.ru/novosti/06-04-2022-vesti-vek-xx-kak-gotovilis-k-novomu-sezonu-na-suzdalskoj-selskoxozyajstvennoj-stancii.html" target="_blank">Вести. Век ХХ: как готовились к новому сезону на суздальской сельскохозяйственной станции</a> - Аграрии региона готовятся к полевым работам. И, как и много лет назад, наука и сельское хозяйство...
[url=https://33live.ru/novosti/06-04-2022-vesti-vek-xx-kak-gotovilis-k-novomu-sezonu-na-suzdalskoj-selskoxozyajstvennoj-stancii.html]Вести. Век ХХ: как готовились к новому сезону на суздальской сельскохозяйственной станции[/url] - Аграрии региона готовятся к полевым работам. И, как и много лет назад, наука и сельское хозяйство...