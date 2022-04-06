Аграрии региона готовятся к полевым работам. И, как и много лет назад, наука и сельское хозяйство...

Аграрии региона готовятся к полевым работам. И, как и много лет назад, наука и сельское хозяйство идут "рука об руку". Как готовились к новому сезону на суздальской сельскохозяйственной станции? Узнаем вместе благодаря уникальным архивным кадрам. Время рубрики "Вести - Век двадцатый".