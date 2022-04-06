Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Под защитой
Уполномоченный по правам человека в России...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Под защитой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила пункты временного размещения для беженцев с Украины. На что она обратила внимание?
- Богословский вопрос
Дороги, которые они не выбирали. Когда в селе Богослово Суздальского района решат дорожные проблемы?
- Пожарный десант
И как готовят к схватке с огнем курсантов авиалесохраны. Экзамен на километровой высоте.