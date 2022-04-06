Смотрите в программе Вести-Владимир: - Под защитой Уполномоченный по правам человека в России...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Под защитойУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила пункты временного размещения для беженцев с Украины. На что она обратила внимание?- Богословский вопросДороги, которые они не выбирали. Когда в селе Богослово Суздальского района решат дорожные проблемы?- Пожарный десантИ как готовят к схватке с огнем курсантов авиалесохраны. Экзамен на километровой высоте.