Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Москалькова в регионе
Уполномоченный по правам человека...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Москалькова в регионе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - с визитом в пункты временного размещения переселенцев. На что обратила внимание федеральная омбудсвумен?
- Богословский вопрос
Убитые дороги, которые иногда даже стоят жизни. Почему в селе Богослово Суздальского района дорожный вопрос все время откладывают?
- Культура и финансы
Преображение культурных объектов региона благодаря федеральному проекту. Какие ДК и музеи могут рассчитывать на поддержку рублем?