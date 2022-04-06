Смотрите в программе Вести-Владимир: - Москалькова в регионе Уполномоченный по правам человека...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Москалькова в регионеУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - с визитом в пункты временного размещения переселенцев. На что обратила внимание федеральная омбудсвумен?- Богословский вопросУбитые дороги, которые иногда даже стоят жизни. Почему в селе Богослово Суздальского района дорожный вопрос все время откладывают?- Культура и финансыПреображение культурных объектов региона благодаря федеральному проекту. Какие ДК и музеи могут рассчитывать на поддержку рублем?