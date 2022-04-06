Жителя Владимира обвиняют в незаконной переделке и хранении оружия. В марте 2021 года сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру изъяли у местного жителя оружие, которое

Жителя Владимира обвиняют в незаконной переделке и хранении оружия. В марте 2021 года сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру изъяли у местного жителя оружие, которое 60-летний мужчина незаконно переделал и хранил по месту жительства. Согласно заключению эксперта, изъятое оружие – гладкоствольное огнестрельное охотничье ружье, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения. Изменения позволили