Какой будет судьба Успенского кафедрального собора? Главной святыни владимирской...

Какой будет судьба Успенского кафедрального собора? Главной святыни владимирской земли?Владимирская епархия русской православной церкви настаивает на передаче храма в безвозмездное пользование церкви. С таким требованием она уже обратилась в Управление Росимущества. Напомним, сейчас Успенский собор - в совместном пользовании Владимиро-Суздальского музея-заповедника и епархии. И сегодня митрополит Тихон на брифинге изложил аргументы церквиТихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Мы считаем, что у нас дело пойдет лучше по восстановлению собора, потому что у нас есть люди, которые неравнодушны, есть люди которые хотят, чтобы он был восстановлен. Когда дело касается государственных служб, то конечно, скорость уменьшается, потому что очень много надо пройти различных инстанций.Какова позиция Владимиро-Суздальского музея заповедника по этому вопросу? Подробности в нашем итоговом выпуске, сразу после федеральных вестей.