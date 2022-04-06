В епархии раскрыли причины своего желания получить Успенский собор в безвозмездное пользование. Митрополит Владимирский и Суздальский провел пресс-конференцию. На ней он заявил, что

В епархии раскрыли причины своего желания получить Успенский собор в безвозмездное пользование. Митрополит Владимирский и Суздальский провел пресс-конференцию. На ней он заявил, что церковь претендует еще на один объект, связанный с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Епархия или Владимиро-Суздальский музей-заповедник? Кто лучше сможет обеспечить сохранность Успенского собора? В ходе своей пресс-конференции митрополит Владимирский и Суздальский Тихон заявил –