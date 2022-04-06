Совет народных депутатов города Владимира с 7 апреля 2022 года возобновляет прием избирателей. 6...

Совет народных депутатов города Владимира с 7 апреля 2022 года возобновляет прием избирателей.6 апреля вышло соответствующее распоряжение председателя Совета народных депутатов № 17-р , которое прекращает действие предыдущего решения о приостановлении приема. Запрет на посещение горожанами горсовета действовал с 11 октября 2021 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.Фото: vladimir-city.ru