В Смоленске продолжается международный театральный фестиваль Смоленский ковчег. Участие в...

В Смоленске продолжается международный театральный фестиваль "Смоленский ковчег". Участие в масштабном форуме принял и Владимирский академический театр драмы.На Смоленщину владимирская драма привезла спектакль "Желанная". Автор лирической фантазии - Андрей Кулагин. "Желанная" - его дебют как драматурга. Пьеса, написанная в 2019-м, сразу вошла в шорт-лист двух конкурсов: "Автора - на сцену!" и "Время драмы". "Желанная" - это несбывшаяся, мучительная и странная история любви. 8-ой по счёту "Смоленский ковчег" принимает государственный театр имени Александра Грибоедова. Форум завершится 10 апреля.