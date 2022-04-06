Накануне вечером произошел пожар в общежитии ВЛГУ. В 17-19 05 апреля в Главное управление МЧС...

Накануне вечером произошел пожар в общежитии ВЛГУ.В 17-19 05 апреля в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в общежитии Владимирского государственного университета по адресу: г. Владимир, проспект Строителей, д. 7б.На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Выяснилось, что горит на 6-м этаже. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки, эвакуации и тушения пожара.Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение на площади 2 кв. м. В результате пожара сгорели постельные принадлежности. Погибших и пострадавших нет. Несмотря на небольшую площадь возгорания, из здания было эвакуировано 250 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Фото: 33.mchs.gov.ru/