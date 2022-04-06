Погибших и пострадавших нет.

Во Владимире вечером 5 апреля загорелось общежитие ВлГУ на проспекте Строителей. Из здания эвакуировали 250 человек.Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о возгорании поступило в 17-19. Полыхал шестой этаж сооружения. Спасатели сформировали два звена газодымозащитной службы для разведки, эвакуации и тушения пламени.Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение на площади два квадратных метра. Сгорели постельные принадлежности. Погибших и пострадавших нет. Из здания вывели 250 человек.На происшествие выезжали 8 единиц техники и 26 человек личного состава.Дознаватель ведомства устанавливает причину пожара.