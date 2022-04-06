Кроме этого, ЦУГД убирает снег с городских улиц. За сутки самосвалы вывезли более 460 кубометров.

Во Владимире продолжается ямочный ремонт дорог. Специалисты «Центра управления городскими дорогами» заливают ухабы литым асфальтом.Смесь отличается повышенным содержанием битума и минерального порошка, что увеличивает его прочность, виброустойчивость и водонепроницаемость. Высокая температура укладки, 200-220 градусов, позволяет применять её при отрицательных температурах.В частности, 6 апреля работы ведутся на улице Краснознамённой, Связи, Комсомольской, Вознесенской и Благонравова. Израсходовано 5,2 тонн материала. Устранено более 40 квадратных метров дефектов.Кроме этого, ЦУГД убирает снег с городских улиц. За сутки самосвалы вывезли более 460 кубометров.