Лучшими на владимирском открытом турнире по зендокай будо каратэ стали спортсмены из...

Лучшими на владимирском открытом турнире по зендокай будо каратэ стали спортсмены из Кабардино-Балкарии. В областном центре подвели итоги соревнований, участниками которых стали 237 спортсменов из 17 команд.Участники - каратисты из Владимира, Коврова, Вязников, соседних регионов и Северного Кавказа. Зендокай каратэ - синтез техник и практик восточных боевых искусств, содержащий также элементы армейского рукопашного боя. Официально зарегистрировано направление совсем недавно, многие спортсмены впервые выступали по новым правилам. Первое командное место у представителей Кабардино-Балкарии, второе - у ивановцев, бронза досталась каратистам ковровского клуба "Вымпел".