Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области, подписал указ о материальной помощи...

Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области, подписал указ о материальной помощи раненым и погибшим участникам спецоперации на Украине и членам их семей.Указ от 4 марта 2022 года утверждает правила выплаты компенсаций военнослужащим вооруженных сил и сотрудникам Росгвардии и членам их семей в зависимости от тяжести ранения или в случае гибели.За легкое ранение, травму или контузию будет выплачено 500 тысяч рублей.За тяжелое ранение, травму или контузию можно будет получить 1 млн. рублей.В случае гибели, смерти от ран военнослужащего или если он пропал без вести, члены его семьи получат 3 млн рублей в равных долях каждому.Средства на компенсации предусмотрены в резервном фонде Владимирской области.Фото: verhneuralsk.eps74.ru