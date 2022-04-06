Проект Культура малой Родины партии Единая Россия- в действии. Благодаря ему будут...

Проект "Культура малой Родины" партии "Единая Россия"- в действии. Благодаря ему будут отремонтированы культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения и краеведческий музей Покрова.Дом культуры в Пекше. Помощь придёт. В аварийном состоянии здесь актовый зал и крыша. Изменить ситуацию поможет проект "Культура малой Родины". Средства на проведение капитального ремонта поступят из федерального, областного и местного бюджетов. В первую очередь, предстоит восстановить кровлю.Татьяна Перегудова, глава администрации сельское поселение Пекшинское:- На территории муниципального образования у нас семь сельских домов культуры. Здесь, в деревне Пекша, один из клубов, 9 детских объединений, которые у нас занимаются. Библиотека в этом доме культуры.А это уже Покровский краеведческий музей. Редкие элементы мозаики истории родного края. Предметы быта, бережно собранные документы. И здесь же - следы протечек. Директор музея Ирина Соловьёва подчёркивает: финансовой поддержки очень ждут. Любые перепады температуры и влаги экспонатам противопоказаны.Ирина Соловьёва, директор Покровского краеведческого музея:- Очень надеюсь, что ремонт крыши будет выполнен. Проектно-сметная документация готова. Аукцион уже объявлен. В следующем году, если всё получится, очень хочется отремонтировать фасад.В общей сложности на 2 объекта - ДК в Пекше и музей в Покрове - будет выделено более 9 миллионов рублей.Федеральный проект "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" существует уже 6 лет. По словам Ларисы Гавриловой, председателя общественного совета проекта, за это время удалось провести восстановительные работы во многих ДК, музыкальных школах, библиотеках, местных музеях.Лариса Гаврилова, председатель общественного совета проекта "Культура малой родины", депутат Законодательного Собрания области:- В этом году участниками проекта стали семь домов культуры, два театра, один из них Александровский театр драмы, и театр кукол владимирский, пять музеев владимирской области и одна детская школа искусств.От поддержки культурной сферы регионов до обеспечения равных условий талантливым детям и молодёжи. В этом главная задача проекта. Который меняет культурный облик малых городов единой большой страны.Мария Платанюк "Вести-Владимир".