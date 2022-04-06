Во Владимирской области прокуратурой выявлено коррупционное преступление, совершенное должностным...

Во Владимирской области прокуратурой выявлено коррупционное преступление, совершенное должностным лицом в сфере ЖКХ.Прокуратурой Петушинского района проведена проверка соблюдения антикоррупционного законодательства.Установлено, что директор муниципального унитарного предприятия «Инфраструктура и сервис» (пос. Городищи Петушинского района), используя свое служебное положение и действуя из корыстных побуждений, фиктивно оформил знакомого на должность работника по комплексному оборудованию, установив ему должностной оклад в размере 7 338 рублей и надбавку за особые условия труда в размере 5 136 рублей в месяц и заключив с ним фиктивный трудовой договор.С апреля по ноябрь 2020 года он ежемесячно вносил и утверждал в официальных документах заведомо ложные сведения о фактически отработанном работником времени, после чего направлял их в бухгалтерию для составления расчетных листов и дальнейшей подготовке для выдачи наличных денежных средств.За это время директор предприятия, используя свое служебное положение, присвоил около 97 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив предприятию ущерб на указанную сумму.Материалы проверки направлены прокурором в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По ее результатам региональным СУ СК России по Владимирской области в отношении директора муниципального предприятия возбуждено уголовное дело по обвинению в служебном подлоге и хищении с использованием своего служебного положения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: vcatuva.ru