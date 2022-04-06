С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 148294 владимирцев.

Во Владимирской области на 6 апреля выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 36 человек. Ещё 31 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 28 - в Ковровском, 3 - в Кольчугинском, 11 - в Александровском, по 6 - в Юрьев-Польском, Меленковском и Камешковском, 2 - в Судогодском, 1 - в Собинском, 9 - в Гороховецком, 27 - в Вязниковском, 5 - в Суздальском и 4 - в Селивановском районах, а также 3 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 148294 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40486 заболевших во Владимире, 17524 - в Ковровском районе и 16279 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.