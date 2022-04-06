Полиция завела уголовное дело.

В Селивановском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения денег пайщиков кредитно-потребительского кооператива «Народный-3». Об этом сообщают наши коллеги изСледователи просят членов финансовой организации обратиться в полицию.«Если вы или ваши родственники пострадали в результате противоправной деятельности этой компании, просим сообщить об этом в ОМВД района, либо по телефонам: +7492 362 18 67 или 02», - рассказали в ведомстве.При себе необходимо иметь паспорт, договор передачи сбережений и членскую книжку.Ранее четверо потерпевших рассказали, что они перестали получать проценты по вкладам с обещанными высокими процентами. Офис КПК закрыт. В МВД завели уголовное дело.Пока сумма причинённого ущерба оценивается в 1,7 млн рублей. Расследование продолжается.