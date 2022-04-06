Во Владимирской области дополнительно увеличены размеры единовременной помощи. Во Владимирской...

Во Владимирской области дополнительно увеличены размеры единовременной помощи.Во Владимирской области с 1 января 2022 года произведена индексация на 4 процента всех пособий и компенсаций, установленных региональным законодательством. 18 марта глава региона Александр Авдеев подписал Указ о дополнительном повышении на 4,6 процента некоторых видов социальной помощи. Документ действует с 1 января 2022 года.Так, после увеличения размер единовременной государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, составит 3524 рубля, а выплаты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (понесшим материальный ущерб в результате пожара или стихийных бедствий, а также нуждающимся в необходимости неотложной оплаты медицинских услуг) − 11745 рублей.Гражданам, уже получившим в текущем году названные выплаты в размере, изначально действовавшем с 1 января 2022 года (3369 и 11228 рублей), будет произведена соответствующая доплата в беззаявительном порядке, сообщили в пресс-службе областной администрации.Фото: Pexels.com