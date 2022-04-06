Юридическое и должностное лица привлечены к ответственности за незаконное привлечение к трудовой...

Юридическое и должностное лица привлечены к ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего.Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции в деятельности ООО «ВОЛГАБАС ГРУПП».Установлено, что с 23 октября по 16 декабря 2019 года гражданка Т. замещала должность государственной гражданской службы в одном изтерриториальных налоговых органов в г. Волжском Волгоградской области. В конце 2019 года она уволилась с государственной гражданской службы и в июле 2021 года принята на должность специалиста по снабжению в обособленном подразделении г. Волжский в ООО «ВБГ» с местом нахождения головной организации во Владимирской области.При ее трудоустройстве новому работодателю было известно, что она является бывшим госслужащим.Однако, в нарушение требований действующего законодательства, ООО «ВБГ» уведомление в установленный законом срок по предыдущему месту работы гражданки Т. не направлено.В связи с этим Собинским межрайонным прокурором в отношении юридического лица ООО «ВБГ» и генерального директора общества возбуждены производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).По результатам их рассмотрения на юридическое и должностное лица наложены штрафы в размере соответственно 50 и 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.Фото: vk.com/volgabusnews