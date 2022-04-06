В лесном массиве Александровского района сотрудники МВД накрыли нарколабораторию. Добраться до места, где изготавливали мефедрон можно было только на специально оснащённых машинах. В ходе

В лесном массиве Александровского района сотрудники МВД накрыли нарколабораторию. Добраться до места, где изготавливали мефедрон можно было только на специально оснащённых машинах. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья, которые в этой лаборатории занимались изготовлением запрещённых веществ. На месте было обнаружено и изъято более 6,5 кг мефедрона и 3,5 кг прекурсоров, веществ,