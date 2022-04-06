На территории региона за прошедшие сутки 6 апреля лабораторно подтверждено 178 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 6 апреля лабораторно подтверждено 178 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.36 - во Владимире31 - в Муромском районе28 - в Ковровском районе27 — в Вязниковском районе11 - в Александровском районе9 — в Гороховецком районе6 - в Юрьев-Польском районе6 - в Камешковском районе6 — в Меленковском районе5 — в Суздальском районе4 — в Селивановском районе3 — в Радужном3 - в Кольчугинском районе2 — в Судогодском районе1 — в Собинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 148 294 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).