На территории региона за прошедшие сутки 6 апреля лабораторно подтверждено 178 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 6 апреля лабораторно подтверждено 178 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
36 - во Владимире
31 - в Муромском районе
28 - в Ковровском районе
27 — в Вязниковском районе
11 - в Александровском районе
9 — в Гороховецком районе
6 - в Юрьев-Польском районе
6 - в Камешковском районе
6 — в Меленковском районе
5 — в Суздальском районе
4 — в Селивановском районе
3 — в Радужном
3 - в Кольчугинском районе
2 — в Судогодском районе
1 — в Собинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 148 294 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).