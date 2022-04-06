Неизвестного руководителя финансовой пирамиды в Селивановском районе обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере на 1,7 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2017 по 2022 год

Неизвестного руководителя финансовой пирамиды в Селивановском районе обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере на 1,7 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2017 по 2022 год неустановленное лицо из числа руководства потребительского кооператива, расположенного на территории Владимирской области, путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами граждан. По состоянию на 5 апреля в