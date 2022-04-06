Власти утвердили размеры единовременной выплаты.
Во Владимирской области утвердили размеры единовременной материальной помощи солдатам и офицерам, погибшим во время спецоперации на Украине. Александр Авдеев подписал соответствующий указ. Документ вступил в силу 4 апреля.
Размер выплат для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, зарегистрированных и проживающих в 33-ем регионе составит:
- за легкое ранение - 500 тысяч рублей;
- за тяжёлое - миллион;
- семьям погибших перечислят три миллиона.
Деньги изыщут из в резервном фонде Белого дома.
Напомним, что по данным Минобороны на 25 марта в Украине сложил свою голову 1351 российский военнослужащий. Точное количество погибших и раненых владимирцев пока неизвестно.