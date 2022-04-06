Напомним, что мемориал установлен на братской могиле летчиков. В 1943 году они отправились на боевое задание и не вернулись.

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