В городе Струнино Александровского района вандалы надругались над памятником погибшим войнам,...

В городе Струнино Александровского района вандалы надругались над памятником погибшим войнам, установленном на местном кладбище - металлическому солдату отломали руку с оружием. Сделано это из хулиганских побуждений, политических или при попытке раздобыть цветмет на продажу, неизвестно.Организация «Народный патруль Александров» сообщает в соцсетях, что, по их информации, памятник, как и многие другие, не числится в реестре как муниципальное имущество. Поэтому и уголовное дело по факту вандализма нельзя возбудить.Также общественники напоминают об аналогичном случае — когда на Каринском поле была разбита мемориальная военная доска и вырван крест.