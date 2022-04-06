По состоянию на 6 апреля в медорганизациях региона действуют 572 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 6 апреля в медорганизациях региона действуют 572 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это практически в 4 раза меньше, чем в разгар эпидемии. 56,3 процента из них занято (322), свободны 250 коек. С тяжелой формой инфекции за сутки госпитализирован 41 человек.141088 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 164 человека.Напомним, что 6 апреля подтверждено 178 новых случаев заболевания, это на 17 случаев больше, чем накануне.За период наблюдения в области отмечено 3378 летальных случаев, в том числе за сутки скончались еще 3 человека.