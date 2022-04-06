Предприятие не выплатило людям зарплату.

Во Владимирской области завод по производству стеклотары задолжал 27 работникам более 1,4 млн рублей. Об этом рассказали в УФССП по Владимирской области.С целью понуждения предприятия к исполнению обязательств судебные приставы встретились с руководителем.«Его ознакомили с постановлением о возбуждении исполнительного производства, арестовали счета предприятия. После принятых мер сотрудники начали получать жалованье», - уточнили в ведомстве.Сейчас долги погашены в полном объёме.