Всего в 33-ем регионе теперь насчитывается 10 системообразующих производств.

Владимирский химзавод попал в список системообразующих предприятий страны. Теперь производственная площадка предприятия получит финансовую господдержку.«Мы рады, что правительство РФ оценило важность нашей работы. Уже третий год подряд мы видим, как в России разрабатываются мероприятия по поддержке отрасли. Мы надеемся на быстрое преодоление последствий введённых санкций. Будем стараться активно способствовать восстановлению экономики», - прокомментировал управляющий партнёр инновационного химического холдинга ВХЗ.31 Илья Горбатский.Операционный директор холдинга Максим Леванов добавил, что импортозамещение в РФ может получить новый импульс, а ВХЗ намерен стать успешным примером для других.Всего в 33-ем регионе теперь насчитывается 10 системообразующих производств.