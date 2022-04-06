С 28 марта по 2 апреля в г. Брянске прошло первенство Центрального федерального округа по боксу...

С 28 марта по 2 апреля в г. Брянске прошло первенство Центрального федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет (2008-2009 г. р.).Команда Владимирской области в составе 11 человек из 202 участников завоевала 8 медалей:1 место - Чудаков Максим (г. Покров) 66 кг2 место - Кряковский Эльдар (г. Покров) 54 кг2 место - Лобосов Александр (г. Покров) 60 кг2 место - Вавилов Никита (г. Владимир) 63 кг3 место - Сузарев Захар (г. Покров) 37-40 кг3 место - Павлович Кирилл (г. Курлово) 44 кг3 место - Левин Александр (г. Ковров) 46 кг3 место - Агафонов Никита (г. Владимир) 75 кгЧудаков Максим завоевал право участвовать в Первенстве России по боксу среди юношей 2008-2009 годов рождения, рассказали в паблике Федерации бокса Владимирской области.Фото: vk.com/fboxing33