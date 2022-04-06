Власти утвердили размеры единовременной выплаты.

Во Владимирской области утвердили размеры единовременной материальной помощи солдатам и офицерам, погибшим во время спецоперации на Украине. Александр Авдеев подписал соответствующий указ. Документ вступил в силу с 4 апреля.Размер выплат для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, зарегистрированных и проживающих в 33-ем регионе составит:- за легкое ранение - 500 тысяч рублей;- за тяжёлое - миллион;- семьям погибших перечислят три миллиона.Деньги изыщут из в резервном фонде Белого дома.Напомним, что по данным Минобороны на Украине сложил свою голову 1351 российский военнослужащий. Точное количество погибших и раненых владимирцев пока неизвестно.