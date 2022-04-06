Управлением ФСБ России по Владимирской области совместно с сотрудниками центрального аппарата...

Управлением ФСБ России по Владимирской области совместно с сотрудниками центрального аппарата ведомства на территории региона и г. Москвы пресечена противоправная деятельность гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, 2001 г. р., являющегося приверженцем радикального ислама и причастного к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности в Интернете.21-летний молодой человек в сентябре 2021 года разместил в мессенджере «Telegram» видеозаписи, являющиеся пропагандистским материалом МТО «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ.Тогда же в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.В марте 2022 г. 2-м Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбывание наказания в колонии общего режима с лишением права администрирования сайтов на срок 2,5 года, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.Фото: Pexels.com