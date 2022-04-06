Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Жителя Владимира оштрафовали за дискредитацию спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.В начале марта 28-летний владимирец, находясь на Театральной площади, держал в руках плакат, окрашенный в желто-голубой цвет с надписью красного цвета «НЕТ ВОЙНЕ». Он публично демонстрировал его прохожим.«Своими действиями молодой человек подрывал доверие к проведению военной операции», - уверены в суде.Свою вину парень не признал, заверяя, что его действия не были направлены на дискредитацию СВО. Однако его всё равно оштрафовали на 30 тысяч рублей.Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.