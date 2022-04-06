Жителей Владимира приглашают к обсуждению туристского кода столицы региона. Принимаются предложения...

Жителей Владимира приглашают к обсуждению туристского кода столицы региона. Принимаются предложения по перечню культурных мероприятий и по определению границ территории, называемой туристским центром.Конкурс проводится Ростуризмом. Цель - привлечение средств федерального бюджета на создание комфортной среды для туристов, увеличение продолжительности их пребывания в городе, обеспеченность информационной доступности. Задача разработчиков туристского кода - объединить основные объекты турпоказа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство. Приветствуется разработка цифровых платформ и, например, повышение уровня экологического благополучия: размещение урн для раздельного сбора мусора, уличные санитайзеры для рук. Предложения принимаются до 18 апреля. Подробности можно узнать на сайте мэрии Владимира. Пока в предварительный перечень заявок по итогам 2021 года Владимир не включен.