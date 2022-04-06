Жители региона могут принять участие во Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «Мы». Конкурс проводится во второй раз. Принять в нём участие может любой желающий. Как отмечают

Жители региона могут принять участие во Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «Мы». Конкурс проводится во второй раз. Принять в нём участие может любой желающий. Как отмечают организаторы, такое мероприятие проводится для того, чтобы сформировать общегражданскую идентичность, укрепить межнациональное согласие народов страны, а также дать толчок к развитию видеотворчества как среди молодёжи, так и среди взрослых. В