Жительница Кольчугино отсудила ущерб, который ей нанесла мастер лазерной эпиляции в косметологическом кабинете. В сентябре 2020 года женщина заключила с индивидуальным предпринимателем

Жительница Кольчугино отсудила ущерб, который ей нанесла мастер лазерной эпиляции в косметологическом кабинете. В сентябре 2020 года женщина заключила с индивидуальным предпринимателем устный договор оказания косметологических услуг лазерной эпиляции. Она воспользовалась услугами 5 раз, всего оплатила 17 500 руб. После первого посещения на коже женщины образовалось пятно, осмотрев которое косметолог продолжила проведение процедуры, не сочтя