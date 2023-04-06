4 из 10 жителей Владимира мечтают работать рядом с домой, несмотря на снижение зарплаты. Об этом...

4 из 10 жителей Владимира мечтают работать рядом с домой, несмотря на снижение зарплаты.Об этом сообщает пресс-центр сервиса по поиску работы SuperJob. Опрос проводился совсем недавно: с 22 марта по 4 апреля. Аудитория — экономически активные жители Владимира.Ради работы в 30 минутах от дома, 47% владимирцев не согласились пожертвовать своим доходом.19% опрошенных готовы согласиться, но на уменьшение зарплаты лишь в 5%.Каждый девятый опрошенный готов снизить свои запросы на 10% и быть рядом со своей квартирой.7% респондентов готовы к зарплате на 15% меньше, лишь бы работать рядом с домом.2% горожан согласны на уменьшение зарплаты на 20 и даже 25%.Больше всего тех, кто не готов поступиться своим уровнем дохода, среди опрошенных с зарплатами от 80 тысяч рублей в месяц (а это, по данным сервиса, 46% из 100%).Фото: pxfuel.com