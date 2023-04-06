Дольщики жилищного комплекса «Дуброва парк-1» переживают, что так и останутся без квартир. Дом должны были сдать еще два с половиной года назад. Его возводит компания «ИнтерСтрой Плюс»,

Дольщики жилищного комплекса «Дуброва парк-1» переживают, что так и останутся без квартир. Дом должны были сдать еще два с половиной года назад. Его возводит компания «ИнтерСтрой Плюс», которую возглавляет Игорь Другов. Во время пандемии стройка остановилась. Материалы подорожали, и денег на достройку оказалось не достаточно. Застройщик получил у властей разрешение на возведение дополнительного 17-го этажа.