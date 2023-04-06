Об этом рассказали во время слушаний на тему развития здравоохранения, которые прошли в Заксобрании 6 апреля.

Из Владимирской области на роды в другие регионы уезжает 11% женщин. Об этом стало известно во время слушаний на тему развития здравоохранения, которые прошли в Заксобрании 6 апреля.Депутаты подчеркнули, что беременные всё чаще уезжают рожать в Москву и Подмосковье. Рост составил с 3-4% до 11%. Всё дело в 20 тысячах рублей и наборе малыша, которые получают роженицы Подмосковья. Реклама такого «туризма» регулярно висит на городских баннерах.Парламентарии уверены, что для повышения рождаемости в 33-ем регионе её стоит убрать с билбордов. Взамен народные избранники предложили дарить аналогиные бонусы в роддомах Владимирской области.