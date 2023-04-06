Как будут отдыхать жители Владимирской области с 1 по 9 мая?
Депутаты внесли в Госдуму...
Как будут отдыхать жители Владимирской области с 1 по 9 мая?
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о длинных выходных: с 1 по 9 мая.
Сообщается об официальном заявлений «Новых людей», которые рассуждают о том, что в период январских праздников многие россияне «сидят дома с салатами», а при теплой погоде они смогут «больше времени провести на природе». Ну и майский внутренний туризм никто не отменял.
В ЛДПР и «Единой России» с инициативой не согласны. Их представители отмечают, что идея совсем не новая. И подобные законопроекты уже неоднократно отклонялись.
На данный момент официально сообщается, что в 2023 году на праздничный период приходится 7 выходных дней.
Сначала владимирцы будут отдыхать с 29 апреля (суббота) по 1 мая (понедельник). Затем выходные продлятся с субботы (6 мая) по вторник (9 мая).
Период со 2 по 5 мая — рабочие дни.
Фото: pxfuel.com