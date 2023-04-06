В Белоруссии растет интерес к ипотеке.

В Белоруссии растет интерес к ипотеке.Наиболее распространенный способ приобретения недвижимости как в России, так и в Белоруссии – оформление ипотеки. Соответствующий закон в союзной республике был принят в 2008 году, однако долгое время кредиты на покупку домов или квартир не пользовались популярностью.Ситуация заметно улучшилась в 2010-х годах, когда реальная инфляция снизилась, доходы населения начали расти, а проблемные вопросы ипотеки начали регулировать власти. К примеру, граждан РБ изначально отпугивали высокие процентные ставки и короткие сроки погашения.Наиболее привлекательным в Белоруссии считается ипотека от крупнейшего банка страны. Она рассчитана на финансирование полной стоимости дома или квартиры, при этом недвижимость должна остаться в залоге у банка. Поручительство физлиц тоже не требуется.Кроме того, в Белоруссии действует программа ипотеки, начинающейся от нескольких процентов. Данный вид кредита распространяется на граждан, которые строят жилую недвижимость с господдержкой.В то же время в Литве гражданам России запрещают покупать недвижимость. Об этом сообщает . По данным , за соответствующее решение проголосовали депутаты парламента. Как уточняет интернет-издание "", в минувшем году россияне приобрели в прибалтийской республике, около 700 жилых объектов.