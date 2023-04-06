Приговор может быть обжалован.

Ковровчанка получила два года условно за нападение на полицейского. Вердикт вынес городской суд.История произошла в октябре 2022 года. Женщина перешла ж/д пути в запрещённом месте. Полицейские попытались проверить документы нарушительница, но та послала их. Сотрудники МВД решили препроводить даму в дежурку, но та не хотела ехать в полицию и выкрутила одному из стражей порядка мизинец.На суде обвиняемая признала свою вину и возместила ущерб полицейскому. Приговор может быть обжалован.