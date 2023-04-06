В социальных сетях появилось видео, на котором один из отравившихся в ковровской пиццерии рассказывает о компенсациях. Автор ролика утверждает – руководство заведения вернуло деньги

В социальных сетях появилось видео, на котором один из отравившихся в ковровской пиццерии рассказывает о компенсациях. Автор ролика утверждает – руководство заведения вернуло деньги пострадавшим, а также оплатило лечение и другие расходы. Ребята, как многие знают, я оказался одним из пострадавших, кто пообедал в «То-то» на проспекте Строителей, компания «То-То» связалась со мной, с другими