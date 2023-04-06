Лауреат Национальной премии Золотая маска, Народный артист Николай Горохов в гостях у...

Лауреат Национальной премии "Золотая маска", Народный артист Николай Горохов в гостях у "Вестей"."За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Национальной премии "Золотая маска" удостоен Николай Горохов, народный артист России, актёр владимирского академического театра драмы, почетный гражданин Владимирской области. Церемония прошла в Бетховенском зале Большого театра. Обладатель "Золотой маски" Николай Горохов стал гостем студии "Вестей".