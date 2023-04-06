Водительские права, срок действия которых заканчивается с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г., будут автоматически продлены на 3 года.

Водительские права, срок действия которых заканчивается с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г., будут автоматически продлены на 3 года.ВступлениеВодительское удостоверение – это важный документ, который подтверждает ваше право управлять транспортным средством. Со временем, как и любой другой документ, водительские права имеют срок действия, и возникает вопрос: нужно ли их менять по истечении этого срока? В этой статье мы разберемся в актуальности обновления водительских прав в 2023 году и рассмотрим возможные последствия их несвоевременного обновления.Основные положения законодательства1. Срок действия водительских прав. Согласно законодательству, водительские права выдаются на определенный срок действия, который составляет 10 лет для граждан старше 40 лет и 15 лет для граждан моложе 40 лет. По истечении этого срока права считаются недействительными, и вам необходимо обратиться в ГИБДД для их обновления.2. Последствия управления транспортным средством с недействительными правами. Если вы будете управлять автомобилем с истекшим сроком действия водительских прав, это можно расценить как административное правонарушение. Вам грозит штраф, а также возможное временное лишение права управления транспортными средствами.Процедура обновления водительских прав в 2023 году1. Подготовка документов. Для обновления водительских прав вам потребуются следующие документы: заявление о замене прав, паспорт, медицинская справка о прохождении медицинского освидетельствования, фотография, старые водительские права и квитанция об оплате государственной пошлины.2. Подача документов и получение новых прав. Документы для замены водительских прав можно подать в ГИБДД лично или через интернет-портал государственных услуг. После проверки документов и оплаты государственной пошлины вам выдадут новые водительские права.ЗаключениеОбновление водительских прав в 2023 году по истечении срока действия является обязательным условием для законного управления транспортным средством. Несвоевременное обновление прав может привести к административным штрафам и другим неприятным последствиям. Следите за сроком действия своих прав и не забудьте обновить их вовремя, чтобы наслаждаться безопасным и комфортным вождением.