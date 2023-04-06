В пятницу 7 апреля 2023 года отмечают праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Он установлен в...

В пятницу 7 апреля 2023 года отмечают праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Он установлен в память о чудесном явлении Деве Марии архангела Гавриила и принадлежит к числу двунадесятых.История праздникаИсторию важнейшего для христианского мира события описал апостол Лука. Евангелие повествует о жизни Девы Марии, которая с младенчества была предназначена для служения Творцу. До 14 лет она жила в Иерусалимском храме, став самой целомудренной послушницей. Когда настало время покинуть обитель, Марию выдали замуж за пожилого плотника Иосифа. Благочестивый мужчина был призван оберегать невинность девушки.Вместе они поселились в Назарете, ведя скромный быт до тех пор, пока на пороге не появился Архангел Гавриил. Он сообщил о скором чудесном событии: Мария будет носить под сердцем будущего Спасителя мира.Традиции празднованияВ II–III веках на стенах катакомб появились рисунки с образом празднования Благовещения. Считается, что именно с этого времени стали отмечать событие, а росписи создавали первые христиане, собиравшиеся в обителях на молитву.Впрочем, несмотря на значимость торжества, Благовещение лишь изредка упоминали богословы тех лет. Зато уже тогда встал вопрос о дате празднования. Некоторые верующие встречали событие за пару недель до Рождества Христова, другие предпочитали отмечать праздник за девять месяцев до дня рождения Иисуса.Последний вариант получил большее распространение в VI веке и дошел и до наших дней. Православная церковь отмечает событие 7 апреля — по юлианскому летоисчислению.Что можно есть в Благовещение?Как правило, торжество выпадает на время Великого поста, в течение которого православные придерживаются строжайших ограничений.Согласно церковному уставу, в праздничные дни постящимся можно делать некоторые послабления. На торжественную дату в меню появляется разнообразие в виде рыбных блюд, растительного масла и вина.Строгие запреты на Благовещение, которые нельзя нарушать?«Птичка гнездышка не вьет, красна девица косы не плетет», — так всегда говорят на Благовещение Пресвятой Богородицы.В старину в этот день всякого рода активная деятельность считалась под строжайшим запретом.В этот праздник нельзя танцевать, много смеяться, петь песни, устраивать шумные и весёлые посиделки, ходить на развлекательные мероприятия. Проходит Пост, нужно посвятить своё внимание Богу, молитвам, походу в Церковь. Если же смеяться и веселиться, то год пройдёт в печали и слезах.Деньги лучше в этот день не одалживать, а вещи из дома не раздавать, чтобы не лишиться покоя и благополучия.Что можно и нужно сделать в Благовещение?Самой основной традицией Благовещения можно считать запуск в небо голубей.Эти птицы являются неизменным атрибутом праздника и символом добрых вестей, посланных с небес. В народе верят, что вместе с голубем в небеса отправляются и молитвы о здравии и благополучии тех, кто отпустил птицу в свободный полет.В этот день была традиция: выпекание просфор, которые, по поверьям, обладают лечебной силой, а также приготовление соли, которая привлекала благословение на весь дом.Нужно непременно сходить в храм на литургию. Если возможности нет, желательно найти время для чтения текстов Священного Писания, молитв, размышлениях о Боге, своем месте и предназначении в мире.В праздник Благовещения нужно подать милостыню, помочь нищим и нуждающимся — к достатку.Народные приметы на 7 апреляДождь — уродится рожь.Гроза — к урожаю орехов.На крышах ещё лежит снег — в поле снег будет лежать ещё месяц.Первые грибы появились на возвышенностях — к дождливому лету.Грибы растут в ложбинках и ямах — лето сухое.Ночь на 7 апреля тёплая — к дружной весне.Нет облаков и яркое солнце — летом частыми будут грозы.У берёзы появились первые листочки — к солнечному лету.Фото: pxfuel.com