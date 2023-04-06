По центру Владимира разгуливает безнадзорный петух. Прохожие заметили его на площадке у...

По центру Владимира разгуливает безнадзорный петух.Прохожие заметили его на площадке у планетария, возле памятника Александру Невскому. Откуда там взялась домашняя птица, вопрос. Ближайшие частные подворья - далековато. Ну, или петух проделал действительно большой путь. Сохраняя важный, хотя и чуть испуганный вид, он прогуливался вокруг монумента и в хвойной поросли неподалеку. В общем, обычный день во Владимире. Ничего удивительного.